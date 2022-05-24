Во избежание неприятных ситуаций, чиновники рекомендуют сохранять чек, подтверждающий стоимость.

Перед завершением учебного года владимирским учителям о запрете принимать дорогие подарки от выпускников. Их стоимость не должна превышать трёх тысяч рублей.В противном случае презенты от учащихся или их родителей заставляют сомневаться в принятым педагогах решениях или выставленных оценках. Во избежание неприятных ситуаций рекомендуется сохранять чек, подтверждающий стоимость.«Учитель вправе в любое время до передачи ему подарка отказаться от него, в том числе в случае, если возникают сомнения по поводу его цены или вида», - уточнили в горадминистрации.За нарушение сотрудникам сферы образования грозит замечание, выговор и увольнение. При наличии состава преступления наступает уголовная ответственность.