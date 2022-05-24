Недобросовестные клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» погасили задолженность на 285 тысячи рублей после очередного рейда.

Недобросовестные клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» погасили задолженность на 285 тысячи рублей после очередного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.По результатам контрольного мероприятия 25 неплательщиков погасили задолженность на общую сумму 285,68 тысяч рублей. Во время рейда энергетики ограничили подачу света 198 потребителям, которые не платят за свет, тепло и горячую воду два и более месяца. Общая сумма их долга достигает 6,2 млн рублей.По 35 адресам специалисты устранили самовольные подключения. Штраф за данное правонарушение для физлиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей. На начало мая «ЭнергосбыТ Плюс» составил и направил в МВД 27 заявлений о возбуждении административных дел в отношении «самовольщиков».В ресурсоснабжающей организации клиентам предлагают заключить соглашение о реструктуризации долга и выплачивать деньги частями по утвержденному плану-графику.