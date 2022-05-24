Во Владимире водитель электросамоката зацепил поводок, на котором выгуливали собаку. Животное...

Во Владимире водитель электросамоката зацепил поводок, на котором выгуливали собаку. Животное подлетело едва ли не на метр над тротуаром и упало на землю. Позже стало известно, что питомец получил серьезные ушибы, сообщает "День во Владимире". Инцидент произошел на остановке Пугачева в минувший понедельник, 23 мая. Очевидцы поделились кадрами случившегося в соцсетях.Сегодня стоит остро вопрос о введении специальных водительских прав на управление электросамокатом. Исследование в 375 населенных пунктах провел портал Суперджоб.ру. Жители Владимирской области просят ограничить скорость, до 10-20 км/ч. Или выделить отдельную категорию водительских прав, а значит сделать обязательной медкомиссию и экзамены. Пешеходы хотят, чтобы на самокатах катались не по тротуарам, а по специальным полосам, были введены возрастные ограничения и обязательная защитная экипировка.Видео: Подслушано во Владимире