Фото: https://pixabay.com/ru/ На сайте госзакупок была опубликована документация открытого...

Фото: https://pixabay.com/ru/На сайте госзакупок была опубликована документация открытого конкурса на определение поставщика. Единственную заявку на торги подал «Владимирпассажиртранс». Контракт заключен на пять лет.По маршруту "Тандем" – "Лунево" будут ездить 2 автобуса (29 рейсов). Движение будет начинаться в 6:30 и завершаться в 21:00.По маршруту "8-ЮЗ" – "Бухолово" 6 автобусов будут курсировать с 6:10 до 22 часов (78 рейсов).