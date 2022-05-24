Какие территории - в лидерах? И как отдать свой голос, не заходя в личный кабинет на Госуслугах?...
Какие территории - в лидерах? И как отдать свой голос, не заходя в личный кабинет на Госуслугах? Расскажет Мария Городская.
- Площадь Победы, сквер по улице Добролюбова...
- Нет, я выбираю сквер "Гвардейский".
Жительница Владимира, Ольга Молчанова, диктует свой номер телефона. Последние четыре цифры - заветные, с их помощью волонтёр поможет ей проголосовать за любимый проект Комфортной городской среды - сквер "Гвардейский"
Ольга Молчанова, жительница г. Владимира:
– Я живу в Юрьевце и на сегодняшний день в Юрьевце построилось очень много домов, появились новые жители, очень много детей. И им, объективно, негде гулять. И этот сквер в Юрьевце жизненно необходим.
Ирина Лябина, волонтёр с двухлетним стажем, помогает делать город лучше, минуя портал "Госуслуги" - с мобильным приложением "Волонтёрство". Ирина вместе с единомышленниками посещает организации города, встречается с горожанами и приглашает принять участие в голосовании. На выбор - восемь проектов.
Ирина Лябина, волонтёр:
– Это и Площадь Победы, и сквер Сперанского, бывший сквер у кафе "Новинка" на Горького 89, сквер Гвардейский. И житель нам показывает в программе, что он хочет выбрать.
Алгоритм действительно прост. Минута на регистрацию и выбор территории - остаётся только нажать кнопку "Голосовать". Мнение учтено. Пока лидирует благоустройство Площади Победы
Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:
– Объект, который наберёт наибольшее количество голосов, получит федеральное финансирование на благоустройство. Также в планах есть благоустройство ещё одной территории, которая займёт второе место, уже с помощью средств бюджета города.
Активность владимирцев, по сравнению с прошлым годом, возросла. Проголосовали уже больше тридцати тысяч человек. Впереди - главная интрига. Какой проект получит федеральное финансирование? Решать вам - до конца голосования - неделя.
Мария Городская, Андрей Синягин.
Вести "Владимир"