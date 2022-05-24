Какие территории - в лидерах? И как отдать свой голос, не заходя в личный кабинет на Госуслугах?...

Какие территории - в лидерах? И как отдать свой голос, не заходя в личный кабинет на Госуслугах? Расскажет Мария Городская.- Площадь Победы, сквер по улице Добролюбова...- Нет, я выбираю сквер "Гвардейский".Жительница Владимира, Ольга Молчанова, диктует свой номер телефона. Последние четыре цифры - заветные, с их помощью волонтёр поможет ей проголосовать за любимый проект Комфортной городской среды - сквер "Гвардейский"Ольга Молчанова, жительница г. Владимира:– Я живу в Юрьевце и на сегодняшний день в Юрьевце построилось очень много домов, появились новые жители, очень много детей. И им, объективно, негде гулять. И этот сквер в Юрьевце жизненно необходим.Ирина Лябина, волонтёр с двухлетним стажем, помогает делать город лучше, минуя портал "Госуслуги" - с мобильным приложением "Волонтёрство". Ирина вместе с единомышленниками посещает организации города, встречается с горожанами и приглашает принять участие в голосовании. На выбор - восемь проектов.Ирина Лябина, волонтёр:– Это и Площадь Победы, и сквер Сперанского, бывший сквер у кафе "Новинка" на Горького 89, сквер Гвардейский. И житель нам показывает в программе, что он хочет выбрать.Алгоритм действительно прост. Минута на регистрацию и выбор территории - остаётся только нажать кнопку "Голосовать". Мнение учтено. Пока лидирует благоустройство Площади ПобедыАлексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:– Объект, который наберёт наибольшее количество голосов, получит федеральное финансирование на благоустройство. Также в планах есть благоустройство ещё одной территории, которая займёт второе место, уже с помощью средств бюджета города.Активность владимирцев, по сравнению с прошлым годом, возросла. Проголосовали уже больше тридцати тысяч человек. Впереди - главная интрига. Какой проект получит федеральное финансирование? Решать вам - до конца голосования - неделя.Мария Городская, Андрей Синягин.Вести "Владимир"