На Садовой площади Владимира произошло ДТП с участием общественного транспорта — автобуса 17-го...

На Садовой площади Владимира произошло ДТП с участием общественного транспорта — автобуса 17-го маршрута и микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 5. Движение по проспекту Ленина в сторону центра города затруднено.24 мая около 16.30 во Владимире на проспекте Ленина у дома № 3 столкнулись четыре транспортных средства, из которых два — автобусы, следовавшие с пассажирами по городским маршрутам №№ 5 и 17.По предварительной информации, ДТП произошло при перестраивании автобуса маршрута № 5 из левого ряда в правый. Также в аварии пострадали два легковых автомобиля - «Пежо» и «Фольксваген Тигуан».По счастливой случайности пострадавших в массовой аварии нет.Фото: ВКонтакте "Подслушано автомобилистов"