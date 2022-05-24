Фото: https://culture.avo.ru/ 24 мая в центре Владимира на Георгиевской улице пройдёт Хоровая...

Фото: https://culture.avo.ru/24 мая в центре Владимира на Георгиевской улице пройдёт Хоровая Ассамблея с участием лучших хоровых коллективов города в рамках празднования Дня Славянской Письменности и культуры. Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры Владимирской области. Основная идея праздника - тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия.В исполнении хоровых коллективов детских школ искусств, Центра классической музыки, Владимирского областного музыкального колледжа прозвучат популярные произведения советских авторов.Сопровождать неповторимое звучание детских голосов будет лауреат Всероссийских конкурсов Владимирский муниципальный духовой оркестр под руководством Артема Маркина.На улице Георгиевская раскинется Книжно-иллюстративная выставка «Веков связующая нить», будут работать площадки с мастер-классами по изготовлению кукол, плетению поясов, росписи по дереву. Дети и взрослые смогут поиграть в исторические игры и игры проекта «Родина мастеров», поучаствовать в тематических викторинах.Время начала Хоровой Ассамблеи: 13.00. Интерактивные площадки будут работать с 12.00 до 15.00.