Авария с участием четырех транспортных средств, включая автобус №17, произошла во Владимире на проспекте Ленина вечером вторника, 24 мая. По состоянию на 17:30, сведений о пострадавших нет,

Авария с участием четырех транспортных средств, включая автобус №17, произошла во Владимире на проспекте Ленина вечером вторника, 24 мая. По состоянию на 17:30, сведений о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. – По предварительной информации, в 17:00 у дома №5 на проспекте Ленина водитель 17-го автобуса, двигавшийся в сторону центра, при перестроении врезался в