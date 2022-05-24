Во Владимире выставили на продажу половину комплекса «Руськино» на Суздальском проспекте площадью около 5 тысяч кв.м. За часть здания владелец просит 120 млн рублей, следует из объявления,

Во Владимире выставили на продажу половину комплекса «Руськино» на Суздальском проспекте площадью около 5 тысяч кв.м. За часть здания владелец просит 120 млн рублей, следует из объявления, появившегося 23 мая. В сентябре 2021 года с будущего владельца половины комплекса просили 200 млн рублей, а уже сейчас цена упала практически в два раза. Помимо двух кинозалов