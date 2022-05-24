С учётом майских заморозков в МЧС предупреждают, что владимирцам пока лучше воздержаться от купания.

Во Владимирской области с 1 июня откроется купальный сезон. С учётом майских в МЧС предупреждают, что владимирцам пока лучше воздержаться от купания.Высок риск переохлаждения организма, воспаления лёгких. Резкие перепады температуры могут вызвать сердечный приступ.В последние годы одной из главных проблем летнего отдыха является купание в неорганизованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение мер безопасности рыбаками, оставление родителями детей без присмотра. Несоблюдение элементарных мер предосторожности создает предпосылки для гибели людей на водоёмах.В случае возникновения опасной ситуации, жителей региона просят звонить по номеру: 112.