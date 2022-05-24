С учётом майских заморозков в МЧС предупреждают, что владимирцам пока лучше воздержаться от купания.
Во Владимирской области с 1 июня откроется купальный сезон. С учётом майских в МЧС предупреждают, что владимирцам пока лучше воздержаться от купания.
Высок риск переохлаждения организма, воспаления лёгких. Резкие перепады температуры могут вызвать сердечный приступ.
В последние годы одной из главных проблем летнего отдыха является купание в неорганизованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение мер безопасности рыбаками, оставление родителями детей без присмотра. Несоблюдение элементарных мер предосторожности создает предпосылки для гибели людей на водоёмах.
В случае возникновения опасной ситуации, жителей региона просят звонить по номеру: 112.