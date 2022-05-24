В ночь на 25 мая история может повториться. Синоптики передают похолодание до -1 градуса.

Во Владимире утром 24 мая выпал снег. Жители 33-го региона уже поспешили поделиться в соцсетях.«По календарю точно май», - удивляются владимирцы.С учётом плюсовой температуры снег быстро растаял. Однако в ночь на 25 мая история может повториться. Синоптики передают похолодание до -1 градуса.Ранее мы сообщали, что . По информации метеорологов, последняя неделя мая будет самой холодной за 70 лет. Лишь с четверга столбик термометра поднимется до +16.В целом погода будет пасмурной.