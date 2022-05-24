Меры продиктованы снижением численности животных.

Во Владимирской области запретили охоту на кабанов. С 1 июля 2022 года по 28 февраля 2023 года разрешения на отстрел выдаваться не будут. Об этом сообщает Госохотинспекция Владимирской области.«Объём добычи в общедоступных угодьях Владимирской области в целях любительской и спортивной охоты не установлен», - подчеркнули в ведомстве.Меры продиктованы уменьшением численности животных.Одной из причин снижения популяции могут являться участившиеся вспышки африканской чумы свиней. В 2021 году власти выявили не менее 8 очагов АЧС.