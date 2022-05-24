Многодетные семьи Владимирской области смогут сохранить льготный статус на время учебы детей в...

Многодетные семьи Владимирской области смогут сохранить "льготный" статус на время учебы детей в вузах.Врио губернатора Александр Авдеев внес на рассмотрение областного парламента законопроект, который позволит обеспечить социальную поддержку малоимущим многодетным семьям, воспитывающим совершеннолетних детей в возрасте до двадцати трех лет, обучающихся по очной форме обучения. Инициативу уже поддержал профильный комитет Заксобрания. Под условия законопроекта в области сейчас подпадают более полутора тысяч семей. Они получают льготы на проезд, питание, покупку лекарств, оплату коммунальных услуг и пребывание детей в дошкольных учреждениях.