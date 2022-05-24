Завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой свободы несовершеннолетней,...

Завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой свободы несовершеннолетней, совершаемых на протяжении 14 летСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Юрьев-Польского района.По версии следствия, в период с 2005 по 2019 годы обвиняемый совершил в отношении своей падчерицы, 2002 года рождения, преступления против ее половой свободы и неприкосновенности.После того, как потерпевшая в 2019 году, когда ей было 17 лет, заявила о произошедшем в правоохранительные органы, мужчина от органов следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.Следователем СК России заочно ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Кроме того, по ходатайству следствия в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Только в апреле 2021 года мужчину задержали. Вину в совершенных преступлениях он не признал.В ходе расследования уголовного дела назначены и проведены 3 компьютерные экспертизы, благодаря которым удалось извлечь из ноутбука обвиняемого фото- и видеоматериалы, которые подтверждают совершение им в отношении потерпевший преступлений; амбулаторная и стационарная сексолого-психиатрические экспертизы, которые подтвердили его вменяемость, а также ряд других экспертиз.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Юрьев-Польский районный суд, сообщает пресс-служба СУ следкома по Владимирской области.