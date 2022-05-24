Шесть учреждений не имеют лицензий, а в семи нет фельдшера.

Во Владимирской области активисты Общероссийского народного фронта проверили работу 59 ФАПов, построенных в 2019-20 годах. Оказалось, что 13 сельских медпунктов до сих пор закрыты. Шесть учреждений не имеют лицензий, а в семи нет фельдшера.«О проблемах в фельдшерско-акушерских пунктах мы узнавали от местных жителей и опрашивали медиков. Хочется отметить, что чиновники обращают внимание на замечания ОНФ и устраняют недостатки», – отметила член регионального штаба Татьяна Питиримова.Так, решён кадровый вопрос в деревне Копнино Собинского района. Специалист появился сразу после открытия медпункта.«Наш ФАП открылся сравнительно недавно. За май у нас побывало 13 пациентов, за апрель – 15. Небольшой поток не потому, что нет потребности, а потому, что не все узнали», – рассказала фельдшер Светлана Рыбакова.По-прежнему остается открытым вопрос с обеспечением селян лекарствами. Аптек в деревнях нет и маловероятно, что они появятся.«Пытаемся найти решение и дать свои предложения. Собираем мнения экспертов, опрашиваем людей. Общими усилиями, мы надеемся, что у нас получится «закрыть» лекарственную тему», – добавил эксперт президентского движения Владимир Прозор.Добавим, что все выявленные недостатки общественники направили в департамент здравоохранения для их устранения.