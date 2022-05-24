Посевная в регионе забуксовала. Причём в прямом смысле. Из-за непросохших полей аграрии приступили...

Посевная в регионе забуксовала. Причём в прямом смысле. Из-за непросохших полей аграрии приступили к работе позже привычного. Чем это может грозить региону и когда планируют завершить посев в Юрьев-Польском районе, самой плодородной части области, выяснял Дмитрий Горкин.Рёв моторов, лязганье культиваторов и пыль столбом. Аграрии Юрьев-Польского района стараются как можно скорее закончить посевную. В активе агрохолдинга "Шихобалово" - первого в регионе по площадям и надоям - уже 13 тысяч гектаров.Анатолий Монастырский, генеральный директор АО "Шихобалово":- Из них где-то порядка 4,5 тысяч зерновыми засеяно - это прежде всего на фураж уходит, на корм своим животным. Остальное - от двух до 4-х тысяч тонн - продаём ежегодно. В зависимости от урожайности и различных погодных условий.В этом году из-за холодов и большого количества снега земля "подошла" с опозданием на две недели. Посевная идёт тяжело, сетуют механизаторы - поля впитали много влаги. Но приходится приспосабливаться - "вырезать", то есть обходить опасные участки, иначе машина просто увязнет.Соответственно, и сроки уборочной кампании сместятся примерно на 20 дней - а это большой риск оставить урожай в земле.Дмитрий Курочкин, и.о. главного агронома АО "Шихобалово":- По времени среднестатистическому уже должны закончить. Нам поля ещё не все поддаются. То есть ждём, когда они просохнут. Соответственно, из-за этого у нас затягивается время. С учётом пересева озимых, потому что у нас достаточно большой процент гибели - нам нужно посеять порядка 7 тысяч гектаров. Из них мы закрутили 5200 на сегодняшний день. То есть нам нужно 1800 досеять до конца мая.В СПК работает много опытных механизаторов, есть отмеченные всероссийскими наградами. Но немало и молодых. За рулём трактора Денис Фролов с 2017-го, устроился на предприятие сразу после колледжа. В этом году пересел на сеялку и сразу ощутил, что ответственность возросла.Денис Фролов, механизатор:- Одно дело просто ездить с культиватором, землю обрабатывать, а второе дело - зерно нужно каждый раз высчитывать, сколько на одно поле надо, сколько на другое, чтобы и не пересеять, и не недосеять.К примеру, в этот резервуар помещается три с половиной тонны семян и три тонны удобрений. С действующими настройками должно хватить на 19 гектаров. После того, как поле засеют - по нему проедет Сергей Устинов, тракторист в третьем поколении. Сейчас он проходит практику, поэтому пока доверили только укатчик.Сергей Устинов, студент-практикант:- Вот второй год тут работаю уже на практике. Нравится всё, трактора хорошие. Я ещё с детства с отцом катался, втянулся это, захотелось - выучился на права, получил и стал тут работать.Кроме погоды, которая в этом сезоне изрядно подкачала, по посевной могли серьёзно ударить европейские санкции. Но удобрения успели закупить до подорожания. Комбайнам-иномаркам нашли на замену отечественные аналоги. Каждый год трудный, говорят аграрии, но всегда находятся силы и средства, чтобы этим трудностям противостоять. Так будет и в этот раз.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. “Вести-Владимир”