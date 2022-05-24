Белые мухи в мае. И это не лепестки облетевших цветов вишни, а снегопад. Сегодня утром жители...

"Белые мухи" в мае. И это не лепестки облетевших цветов вишни, а снегопад.Сегодня утром жители региона застали свои дворы в снегу. А позже пошел крупный град. Кстати, и этой ночью в регионе ожидается похолодание до минус двух. По оценкам синоптиков это самый холодный май в центральной части России за последние семьдесят лет. По прогнозам, температура воздуха поднимется до двадцати градусов лишь в начале июня и всю первую половину лета жары ждать не стоит.