Во Владимирской области объявили в розыск 15-летнего подростка из Балашихи. О его местонахождении ничего не известно с 16 мая, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» во вторник, 24 мая. Рост

Во Владимирской области объявили в розыск 15-летнего подростка из Балашихи. О его местонахождении ничего не известно с 16 мая, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» во вторник, 24 мая. Рост парня – 165 см, нормального телосложения. Темные волосы, серые глаза. В момент пропажи был одет в синий жилет, черную рубашку, брюки и кроссовки. Подросток нуждается