Подросток нуждается в помощи медиков.

Во Владимирской области разыскивают 15-летнего Никиту Амелькина. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».Подросток родом из Балашихи. С 16 мая о его местонахождении ничего не известно.Рост – 165 см, нормального телосложения. Тёмные волосы, серые глаза. Парень был одет в синий жилет, чёрную рубашку, брюки и кроссовки.«Нуждается в медицинской помощи», - уточняют добровольцы.Всех, кто обладает какой-либо информацией о молодом человеке просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.