Как сообщает Гидрометцентр, в отдельных районах 33-го региона температура опустится до -1 градуса Цельсия.

Во Владимирской области на ближайшие три дня прогнозируются очередные ночные заморозки. Как сообщает Гидрометцентр, в отдельных районах 33-го региона температура опустится до -1 градуса Цельсия.С 23 по 25 мая температура воздуха по ночам и ранним утром будет колебаться от 0 до -1. Конкретные территории синоптиками не уточняются. Днём воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.Дачников предупреждают об возможности потери части урожая из-за аномальных майских холодов.Ранее сообщалось, что 24 мая в области ожидается .