Как сообщают специалисты Гидрометцентра, во Владимирскую область возвращаются заморозки. Ожидается...

Как сообщают специалисты Гидрометцентра, во Владимирскую область возвращаются заморозки. Ожидается холодная и дождливая погода до конца недели, в среду-четверг возможен снег. Синоптики прогнозируют существенные перепады температур, днём воздух прогреется до 9 до 16 градусов тепла, ночью может похолодать до 1-2 градусов выше нуля.24 мая во Владимирской области ожидается облачная погода, днем небольшой дождь.Ветер северо-западный ночью 7 – 12 м/с, днем 5 – 10 м/с.Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +5…+10°С .