Фото: https://pixabay.com/ru/ Во Владимирской области благодаря взаимодействию органов...

Фото: https://pixabay.com/ru/Во Владимирской области благодаря взаимодействию органов исполнительной власти малолетний ребенок вызволен из ненадлежащих условий, сообщила пресс-служба судебных приставов Владимирской области.На принудительное исполнение в отделение судебных приставов Кольчугинского района поступил исполнительный документ о передаче несовершеннолетнего ребенка от матери, лишенной родительских прав, в органы опеки и попечительства.Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей в связи с отсутствием надлежащего воспитания.Как оказалось, 33-летняя жительница Кольчугинского района никогда не имела постоянного места работы. Семья проживала в антисанитарных условиях, без наличия в квартире отопления, воды и света.Кроме этого, дети не посещали образовательные учреждения и имели слабое здоровье, но мать это не интересовало. Женщина устраивала личную жизнь, а воспитанием и содержанием детей не занималась.На основании решения суда судебными приставами было возбуждено исполнительное производство и организованы исполнительные действия по изъятию третьего ребенка – 4-х-летнего мальчика из условий, не подходящих для его жизни. В настоящие время ребенок передан представителям органов опеки и попечительства и находится в благополучных условиях, не угрожающих его здоровью.При желании должница сможет вернуть детей, обратившись в суд с доказательствами того, что основания для лишения ее в родительских правах полностью устранены.