Семейные кадры из мира природы. В Клязьминско-Лухском заказнике в объектив попала бородатая...

"Семейные" кадры из мира природы. В Клязьминско-Лухском заказнике в объектив попала бородатая неясыть. На заповедной территории однозначно "совиный год", пишут в группе "Птицы Владимирской области".На кадрах можно разглядеть пятерых уже взрослых птенцов, но самка продолжает сидеть рядом с ними. Греть. В сети задаются вопросом: "Каково отцу семейства кормить такую ораву? Мама-неясыть по-прежнему в декретном отпуске, не работает, мышей не ловит". Автор необычного видео - Максим Сергеев.