За последние сутки во Владимирской области выявили 44 случая заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализировано 20 человек. Это на 16 больше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 44 случая заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализировано 20 человек. Это на 16 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 492. В лидерах по приросту Владимир – 9 заболевших за сутки. Гусь-Хрустальный, Муромский и Ковровский район на