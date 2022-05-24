Диктант посвящён Дню славянской письменности и культуры и проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Год с владимирскими писателями», посвящённого 60-летию со дня образования ..
Диктант посвящён Дню славянской письменности и культуры и проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Год с владимирскими писателями», посвящённого 60-летию со дня образования Владимирского отделения Союза писателей России.
Организаторы – областная научная библиотека и кафедра русского языка Педагогического института Владимирского государственного университета.
Подбор текста для диктанта, его озвучивание и проверочные работы проведут преподаватели русского языка филологического факультета. Материалом для диктанта в этом году служат произведения владимирских писателей – как наших современников, так и тех, кто стоял у истоков образования регионального отделения Союза.
Диктант был составлен по произведению Эдуарда Зорина «Обагрённая Русь».
Проверить свои знания в правописании сможет любой желающий вне зависимости от возраста и рода занятий! Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат проверки (количество ошибок, их характер, итоговая оценка по десятибалльной системе) на сайте библиотеки.
Все участники диктанта получат памятные сертификаты.
Написать Общегородской диктант можно не только оффлайн, но в режиме онлайн!
Тем участникам, которые желают присутствовать на диктанте удалённо, необходимо:
- скачать Общегородского диктанта c cайта библиотеки и распечатать его;
- 24 мая в 17:30 включить прямую трансляцию диктанта на сайте библиотеки или , или на портале ;
- писать текст диктанта от руки на фирменном бланке;
- на следующий день, т.е. 25 мая, необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 14:00 и получить персональный порядковый номер;
- тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу [email protected]
не позднее 14:00 25 мая и получить индивидуальный номер участника и памятный сертификат на указанную электронную почту;
- в объявленный день смотреть результаты проверки диктанта на сайте библиотеки.
Вход - свободный.
г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3
Владимирская областная научная библиотека
тел./факс (4922) 32-52-88 [email protected]
www.library.vladimir.ru