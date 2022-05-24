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<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2022-vo-vladimirskoj-oblastnoj-nauchnoj-biblioteke-projdet-27-j-gorodskoj-diktant.html" target="_blank">Во Владимирской областной научной библиотеке пройдет 27-й городской диктант</a> - Диктант посвящён Дню славянской письменности и культуры и проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Год с владимирскими писателями», посвящённого 60-летию со дня образования ..