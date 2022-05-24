Во владимирском отделении ДОСААФ - новый выпуск водителей-десантников. Уже скоро они отправятся в...

Во владимирском отделении ДОСААФ - новый выпуск водителей-десантников. Уже скоро они отправятся в воздушно-десантные войска. Ребят поздравил председатель областного парламента Владимир Киселёв. Он сам проходил службу в ВДВ. Слово - Марии Платанюк.Самолёт АН-2 набирает высоту. В небе выпускники курса ДОСААФ сдают один из самых важных экзаменов. Прыжки с парашютом. Практически боевое крещение высотой.- Пошёл, пошёл, пошёл!Призывники выпрыгивают из самолёта с парашютами.Обучение успешно завершили 11 владимирских призывников. Свой выбор они сделали в пользу срочной службы в воздушно-десантных войсках. В их числе - наш земляк Егор Костромин.Егор Костромин, водитель-десантник:- Я уже парашютист. На данный момент уже совершено 2 прыжка с самолёта АН-2. Незабываемое ощущение, если честно. Словами описать невозможно. Это надо самому только всё сделать.У этих бесстрашных ребят уже 2 специальности. Они и водители, и десантники. Вот уже 2 года отделение ДОСААФ - добровольного общества содействия армии, авиации и флоту - готовит специалистов, которые способны десантироваться вместе с тяжёлой техникой и взять на себя управление боевой машиной десанта. Специальность - стратегическая. Главное преимущество ВДВ - высокая мобильность.Обучение призывников проходило в два этапа. Позади - автодело, получение прав категории "С", затем жизнь в палаточном лагере рядом с лётным полем. Начинали, конечно, с тренажёров, и только потом получили "допуск в небо".Валерий Ларин, председатель владимирского регионального отделения ДОСААФ России:- Владимирская область по инициативе министра обороны и по согласованию с губернатором Владимирской области сейчас находится в пилотном проекте по созданию единых центров подготовки граждан к воинской службе по защите Отечества. Пилотный проект подразумевает создание единых центров на фондах ДОСААФ России.С завершением обучения ребят поздравил председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. Отслужив в 70-е срочную в ВДВ, спикер регионального парламента по сей день верен братству десантников. Его главное пожелание - всегда идти вперёд!Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Хочется вспомнить слова легендарного командующего воздушно-десантными войсками, человека, который создал ВДВ Советского Союза, а сейчас России - генерала армии Маргелова. Слова такие: "Сбит с ног - сражайся на коленях! Идти не можешь - лёжа наступай!"На торжественном построении каждому выпускнику вручили голубой берет, тельняшку, нагрудный знак и свидетельство о получении воинской специальности. Уже в конце мая призывники отправятся в ряды российской армии.Мария Платанюк. "Вести-Владимир".