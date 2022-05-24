Гороховец - поистине уникальный город, который будто соткан из былинного «Русского Духа». Прогуливаясь по его улицам, можно явственно ощутить сердцебиение отечественной истории, почувствовать дыхание веков.

Гороховец - поистине уникальный город, который будто соткан из былинного «Русского Духа».Прогуливаясь по его улицам, можно явственно ощутить сердцебиение отечественной истории, почувствовать дыхание веков.В поисках экспонатовМогучие крепостные валы, некогда опоясывавшие детинец и выдержавшие натиск многочисленных вражеских ратей, хранят память о героических деяниях великих князей и их отважных дружинников. Древние монастыри и величественные храмы Гороховца, благословлённые молитвами православных святых, радушно встречают паломников со всех уголков страны. Каменные купеческие палаты, возведённые в центре города в «бунташном» XVII веке, и причудливые деревянные особняки XIX-XX веков, органично сочетающие традиционный русский стиль с европейским модерном, не только радуют глаз туристов, но и становятся предметами изучения и восхищения историков архитектуры.Удивительно, но в городе, который подобен волшебной шкатулке, хранящей бесценные для отечественного и общемирового культурного наследия сокровища, долго не было своего музея. Ураган социальных потрясений, обрушившийся на страну в начале прошлого века, лихолетье гражданской и Великой Отечественной войн... В это время сложно было найти ресурсы, чтобы организовать музей в маленьком провинциальном городке.Открыли музей лишь в декабре 1972 года. Он расположился в здании церкви Иоанна Предтечи ансамбля Благовещенского Собора. В 1974 году Гороховецкий народный краеведческий музей стал филиалом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 80-е годы, после основательной реставрации, открыли экспозиции в Доме Ершова (Сапожникова). Показательно, что экспозицию «Гражданская архитектура и быт Гороховца» отнесли к числу лучших в области. В 1989 году учреждение вновь получило «независимость» - на свет «родился» муниципальный Гороховецкий историко-архитектурный музей.У сотрудников получившего самостоятельность учреждения было много работы. Им пришлось формировать собственное музейное собрание. Но, как гласит народная поговорка, «Терпение и труд всё перетрут». Медленно, но верно ковалось будущее одного из самых самобытных и интересных музеев нашей области.Новая главаПод занавес первого десятилетия нового тысячелетия Гороховецкий музей обрёл собственный Выставочный зал. Он расположился в уникальном памятнике архитектуры дореволюционной России - в Доме Семенычева. С тех пор регулярные выставки стали неотъемлемой частью культурной жизни города.- С 2016 года наш музей стал областным, его переименовали в Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Гороховецкий историко-архитектурный музей», - рассказывают в учреждении. - Начался долгожданный процесс реставрации объектов культурного наследия, находившихся у нас в пользовании.Результаты работы, проделанной за последние годы, впечатляют. В 2017 году в деревянном особняке Морозова открыли гостевую экспозицию Музей технической мысли «Марфа Посадница». А уже в 2018 году первых посетителей встретила археологическая экспозиция «Гороховец в истории России: наследие поколений», обу­строенная в Доме Канонникова.Сейчас сотрудники музея, искренне влюблённые в свою работу, создают новые проекты и переосмысливают экспозиции, трудятся над концептуальным дизайном - новое время требует новых решений. Музей оказался в десятке первых в регионе учреждений, принявших участие в Федеральной программе «Пушкинская карта». В 2021 году Гороховецкий музей включили в цикл «культурных детективов». Главным артефактом музея в серии документальных квест-фильмов «Артефакты. Культурный детектив» стала Гороховецкая плотницкая игрушка - технологию её изготовления, между прочим, внесли в список объектов нематериального культурного наследия.Про Гороховецкий музей и экспонаты, хранящиеся в его богатых экспозициях, можно рассказывать долго. Однако лучше собственными глазами увидеть его и замечательный город, в котором он расположен!