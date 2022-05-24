188 жителей Владимирской области из-за укусов клещей обратились в больницы за прошлую неделю (с 16 по 22 мая). Среди них – 67 детей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области

188 жителей Владимирской области из-за укусов клещей обратились в больницы за прошлую неделю (с 16 по 22 мая). Среди них – 67 детей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области в понедельник, 23 мая. Сильнее всех от паразитов пострадали жители Кольчугинского района (28 случаев присасывания), Ковровского района (27 случаев) и Владимира (25 случаев). Меньше всего