Фото: https://pixabay.com/ru/ По состоянию на 24 мая в медорганизациях региона действуют 92 койки...

Фото: https://pixabay.com/ru/По состоянию на 24 мая в медорганизациях региона действуют 92 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,7 процента из них занято (65), свободно 27 коек.147181 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 162 человека.За период наблюдения в области отмечено 3460 летальных случаев, за сутки – 1 человек.Напомним, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 мая 2022 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 20 жителям региона.