Он намеревался торговать сивухой, но «бизнес» суздальца накрыли местные силовики.

В Суздале владельца крупной партии палёной водки приговорили к крупному штрафу. Он намеревался торговать сивухой, но «бизнес» суздальца накрыли местные силовики.Летом 2021 года мужчина закупил у неустановленного лица более трёх тысяч бутылок водки и иных спиртных напитков. На ёмкостях отсутствовали акцизные марки, а у предпринимателя - лицензия на реализацию алкоголя.Товар он хранил в гараже. В один из дней точку прикрыли.На суде фигурант признался в совершении преступлений.За реализацию алкостартапа он перечислит в государственную казну более двух миллионов рублей. Конфискованный контрафакт будет уничтожен. Приговор пока не вступил в законную силу.