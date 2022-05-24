А жители Гороховца хвастаются двойной радугой, которая показала себя во всей красе после...

А жители Гороховца "хвастаются" двойной радугой, которая показала себя во всей красе после воскресного дождя.Фото и видео опубликовали подписчики сообщества ВКонтакте "Индидент Владимир". "Хороший знак для города"- пишет комментатор. Приметы же говорят о двойной радуге, как о символе удачи в работе и семье. Она означает, что полоса препятствий взяла тайм-аут, а на смену ей пришел период счастья. Комментаторы верят в лучшее и надеются на скорейшее потепление.