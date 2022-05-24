Канава со зловонным запахом. Жители Коммунара жалуются на сброс нечистот в пойму Клязьмы. По словам людей, канализационная насосная станция работает с перебоями. Ручьи из фекалий

Канава со зловонным запахом. Жители Коммунара жалуются на сброс нечистот в пойму Клязьмы. По словам людей, канализационная насосная станция работает с перебоями. Ручьи из фекалий периодически стекают в траншею с грунтовыми водами. Алексей Каретников, житель улицы Центральная Канализационные стоки микрорайона Коммунар попадают в эту траншею. Задыхаемся. Задыхаемся сейчас. Дальше идут до Заклязьменского. Там уклон к