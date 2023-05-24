Штрафы за пропуск срока достигают 50 тыс. рублей.

Штрафы за пропуск срока достигают 50 тыс. рублей.Владелец квартиры или частного дома несет личную ответственность за правильную работу газового счетчика, на основе данных которого рассчитывается "коммуналка". Поэтому важно своевременно производить замену счетчика, чтобы не попасть на штрафы.Несвоевременная замена грозит штрафом в 1-2 тыс. рублей. Если нарушение спровоцировало аварию, штраф вырастет до 10-30 тыс. рублей. За повторный инцидент собственник будет оштрафован уже на 50 тыс. рублей.Как правило, срок службы прибора составляет от 10 лет. Современные модели могут работать и дольше. Но важно учитывать, что срок работы начинает учитываться с момента изготовления счетчика, а не с даты его приобретения или установки.Замену надо произвести, если счетчик перестал работать, получил механические повреждения или начал допускать погрешности в расчетах. Последнее, как правило, выявляет проверка счетчиков. Первая проверка производится на заводе, вторую обязан заказать уже собственник квартиры (дома). Дату, на которую надо назначить проверку и вызвать мастера, можно узнать в квитанции или в личном кабинете. В среднем вызов специалиста обходится в 1 тыс. рублей.Если в ходе проверки выясняется необходимость замены счетчика, то есть два варианта – обратиться к поставщику или сертифицированной сторонней организации. Самостоятельная замена строго запрещена.Необходимо выбрать исполнителя, заключить договор, после консультации с мастером купить счетчик. После этого специалист произведет монтаж и пломбирование.Для замены потребуется ваш паспорт, а также технический паспорт старого счетчика и акты о его проверке. Кроме того, нужна выписка о праве собственности на жилье, технический план помещения и, наконец, заявление на замену счетчика в свободной форме.Средняя стоимости замены счетчика составляет 3 тыс. рублей, без учета цены устройства.