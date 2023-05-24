Участница телестройки отпраздновала день рождения малышей дорогой покупкой.

Участница телестройки отпраздновала день рождения малышей дорогой покупкой.В сентябре прошлого года звезда шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова стала мамой. Звезда проекта родила сыновей-близнецов от другого участника телестройки Мондезира Свет-Амура. Малышам еще не успело исполниться и года, а им уже могут многие позавидовать. Стало известно, что знаменитая мама уже обеспечила их роскошным средством передвижения.Накануне наследникам Юлии исполнилось восемь месяцев. Звезда решила отпраздновать день рождения младенцев дорогостоящей покупкой и приобрела белую Audi Q-7. Канал "МУЗ-ТВ" уточняет, что автомобиль, в котором маленькие дети наверняка видят пока только игрушку, обошлась Ефременковой не менее чем в 10 миллионов рублей."Я знаю, что все мальчишки любят играть в машинки, поэтому решила сделать подарок своим сыночкам. У нас пополнение. Добро пожаловать в семью, наша снежная королева", – похвасталась приобретением звезда "Дома-2" в своем личном блоге.Несомненно, автомобиль — покупка ценная и важная. Однако для малышей куда большее значение имеет питание, обеспечивающее им здоровье и полноценное развитие. Это подтверждается словами аллерголога-иммунолога Видновской РКБ Натальи Шевчук, которую цитирует интернет-издание . В беседе с изданием специалист рассказала о прикорме для детей раннего возраста.По словам эксперта, выбор прикорма зависит от стула, наличия у ребенка атопических проявлений и прибавки в весе. Шевчук отметила, что с четырех месяцев малышам можно давать каши, фрукты и овощи, с шести – мясное гаше, а в восемь-девять месяцев в прикорм ребенка вводится творог, рыба и кефир. Но только в том случае, если у младенца нет аллергического фона.