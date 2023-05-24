25 тысяч человек во Владимире проголосовали за благоустройство общественных территорий....

25 тысяч человек во Владимире проголосовали за благоустройство общественных территорий.Голосование продолжается. Репортаж Ангелины Свищ.Преобразить свой город и сделать его комфортней может каждый. В этом уверен студент Роман Голубев. Из семи объектов для благоустройства Роман проголосовал за сквер на улице Добросельской. Говорит что в его районе не хватает спортивных площадок.Роман Голубев, студент Владимирского авиамеханического колледжа:- Побольше спортивных площадок новых, там есть тренажеры которые помогут укреплять мышцы. Турников и, соответственно, поля для игр в футбол, баскетбол.О национальном проекте "Комфортная городская среда" волонтёры рассказывают на улицах города и в 5 стационарных точках, расположенных в крупных торговых центрах. В том числе возле объектов- претендентов на благоустройство. Приобщиться к общественно важному делу может любой житель города старше четырнадцати лет. Добровольцы работают во владимирских школах, колледжах и ВУЗах. Они подробно рассказывают что изменится.Александр Болтунов заместитель директора Владимирского авиамеханического колледжа:- К нам пришли волонтеры и они помогли студентам определится с выбором. Кто где проживает, какая комфортная среда им больше нравится. Я в частности голосовал за улицу Девическую, потому что часто там гуляю.Онлайн-голосования по объектам благоустройства проходят уже второй год. Владимирцам предлагают отдать свой голос за один из семи дизайн-проектов. В перечень общественных пространств включены сквер на Улице Добролюбова, сквер у "Новинки", общественная зона на улице Девической, территория в районе пересечения улицы Сперанского и Нижней Дубровы, а также, скверы на Добросельской и в Юрьевце. Проголосовать за преображение областной столицы можно на "Госуслугах" или на сайте за.городсреда.ру.Ксения Стома волонтер "Доброштаба":- Важно голосовать за комфортную среду поскольку все хотят жить в благоприятной городской среде. Более приятно дышать свежим воздухом соответственно и что бы было приятно всем.Всероссийское онлайн-голосование будет проходить до 31 мая. Национальный проект - это возможность сделать город комфортнее и краше.Ангелина Свищ Андрей Синягин "Вести-Владимир"