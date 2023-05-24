Прямая линия продлится два часа. В ней также участвуют главы районов и профильные министры.

В 19.00 началась шестая «Прямая линия» губернатора Владимирской области с жителями региона. В её рамках Александр Авдеев ответит на вопросы населения. Трансляцию можно увидеть на телеканале «Губерния-33».Прямая линия продлится два часа. В ней также участвуют главы районов и профильные министры. Губернатор пояснил, что на часть вопросов ответить в прямом эфире не получится. Ответы на них будут даты позже от правительства.