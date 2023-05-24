Браконьер с убитой норкой из Красной книги задержан во Владимирской области. Он сослался на то,...

Браконьер с убитой норкой из "Красной книги" задержан во Владимирской области.Он сослался на то, что заподозрил у животного бешенство.Сотрудником госохотинспекции составлен протокол об административном правонарушении по статье закона «Об административных правонарушениях во Владимирской области». Убитая норка изъята и направлена на исследование, сообщила региональная Госохотинспекция.Ведомство напоминает, что сейчас любительская и спортивная охота на территории области закрыта. В случае обнаружения дикого животного, поведение которого кажется подозрительным, каких-либо самостоятельных действий предпринимать нельзя. Об этом нужно сообщить об этом в Госохотинспекцию для решения вопроса о принятии мер реагирования, в том числе изъятии из природы.Фото Госохотинспекция Владимирской области.