Браконьер с убитой норкой из Красной книги задержан во Владимирской области.
Он сослался на то,...
Браконьер с убитой норкой из "Красной книги" задержан во Владимирской области.
Он сослался на то, что заподозрил у животного бешенство.
Сотрудником госохотинспекции составлен протокол об административном правонарушении по статье закона «Об административных правонарушениях во Владимирской области». Убитая норка изъята и направлена на исследование, сообщила региональная Госохотинспекция.
Ведомство напоминает, что сейчас любительская и спортивная охота на территории области закрыта. В случае обнаружения дикого животного, поведение которого кажется подозрительным, каких-либо самостоятельных действий предпринимать нельзя. Об этом нужно сообщить об этом в Госохотинспекцию для решения вопроса о принятии мер реагирования, в том числе изъятии из природы.
Фото Госохотинспекция Владимирской области.