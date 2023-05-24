Хитрый замысел Ксении Собчак оказался раскрыт стараниями известного Youtube блогера.

Хитрый замысел Ксении Собчак оказался раскрыт стараниями известного Youtube блогера.Не успела Ксения Собчак ответить на обвинения Татьяны Васильевой, как телеведущей прилетела критика уже с другой стороны. Известный YouTube блогер Катя Конасова провела расследование, в котором жестко прошлась по всем звездам, кто продает различные курсы.Иронично то, что Собчак, которая долгое время критиковала так называемых "инфопредпринимателей" (Продавцов бесполезной информации – Прим. ред.), теперь оказалась причислена к их когорте. А все потому, что подчиненные Ксении, которые были привлечены к работе над ее новым "анти-блогерским" проектом не отнеслись к своей работе серьезно и выложили почти все материалы в Сеть.В открытом доступе оказался полной сценарий разговора Ксении Собчак и Андрея Малахова. Засветилась также заметка о таком же срежиссированном разговоре с Иваном Ургантом, а интервью с королевой всех "продавцов воздуха" Еленой Блиновской и вовсе оказалось попыткой "прогреть" аудиторию на реакцию перед запуском курса.Таким образом, после того как вскрылась эта нелестная правда о Собчак, ее белое пальто, которое на себя усиленно натягивала телеведущая, оказалось, по мнению многих, лишь маской. А все – в попытке неплохо заработать, ведь, по признанию команды Кати Конасовой, даже начинающие предприниматели могут на продаже курса легко заработать от 6 миллионов рублей."Собчак – это двуличие во плоти", "Вовремя прочухала где золотая жила, что можно деньги на лохах зарабатывать", "Сначала поплевалась, а потом подумала, да и сама курсы запустила", – высказались о Ксении Собчак зрители расследования.К слову, сейчас сайт, на котором можно было приобрести участие в марафоне Ксении Собчак, не работает: при открытии его с компьютера, расположенного в России, на экране появляется надпись "Страна не разрешена".