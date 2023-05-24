Алла Пугачева делает только хуже своим поведением и хамским отношением к коллегам.

Алла Пугачева делает только хуже своим поведением и хамским отношением к коллегам.После приезда Аллы Пугачевой на похороны Валентина Юдашкина в нее снова полетели камни. Поклонники и коллеги критикуют мучущуюся по миру певицу и ее поведение. Николай Басков и Александр Буйнов оказались на стороне тех, кто не понимает смысл таких действий Аллы Пугачевой.Бывший директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник тоже жестко осадил мечущуюся по миру певицу Аллу Пугачеву. Он поддержал критикующих певицу звезд и выразил уверенность, что имя Пугачевой было громким лишь когда-то, однако после отъезда и критики в адрес России и поклонников она потеряла все, даже некогда преданных друзей. В защиту россиян, в том числе преданных родине звезд, продюсер тоде высказался."Они нормальные люди, которые живут на родине и поддерживают свою страну, а не бегают как савраски по миру. Разве наши ребята будут лебезить перед Пугачевой, как это было раньше? Раньше она была в нашем цеху. Что она сейчас решает? Ничего", – заявил бывший директор Киркорова.Напомним, на похоронах модельра Валентина Юдашкина певица Алла Пугачева наделала много шума. Ее появление стало громким информационным поводом и переплюнуло, пожалуй, даже сами похороны и смерть кутюрье. Одним из ярких моментов мероприятия стало общение Аллы Пугачевой и Дмитрия Пескова. На кадрах запечатлели момент, когда он целует ей руку, что сильно возмутило россиян.