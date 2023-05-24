Эксперты высоко оценили службу качества владимирского предприятия пищевой промышленности. Как...

Эксперты высоко оценили службу качества владимирского предприятия пищевой промышленности.Как сделать так, чтобы пищевой продукт долго не портился и при этом был безопасным? Это знают в компании Аби. Специалисты-микробиологи работают в лаборатории, где следят за качеством сырья и готовой продукции. Во Владимире прошел экспертный совет, организатор которого - мировой производитель диагностического оборудования. Это встреча руководителей служб качества предприятий пищевой промышленности со всей страны. Как они оценили лабораторию? Подробнее в нашем сюжете.- Навеска делается на весах высокой точности, аналитические весыМикробиологическая лаборатория исследует сырье, готовый продукт, смывы с поверхностей производственного оборудования на показатели безопасности качества. Задача - обеспечить потребителя продукцией, отвечающей всем требованиям Таможенного Союза. На этом этапе специалисты готовят питательную среду для обнаружения микроорганизмов. Каждый месяц здесь изучают около двух тысяч образцов. Производительность оборудования и квалификация персонала позволяет контролировать широкий спектр микроорганизмов.Юлия Юшина, представитель Федерального научного центра пищевых систем, доктор технических наук:- Лаборатория, конечно, впечатляет. Она выполнена по самым современным требованиям не только российским, но и зарубежным. Уровень оснащения также впечатляет.Ежегодно компания инвестирует в безопасность и современные технологии, развивает уровень компетентности сотрудников, поддерживает систему непрерывного контроля качества. И сотрудничает с ведущими лабораториями региона и страны.Максим Синельников, заместитель руководитель Национальной мясной ассоциации:- Не только на слуху у профессионалов. Она себя позиционирует как динамично растущая компания. Но она также завоевывает все больше сердец и вкусов потребителей Российской Федерации.Только за 2022 год компания Аби произвела почти 390 тысяч тонн мясной продукции, которую поставляет помимо всех регионов России и в страны Таможенного Союза - Казахстан, республику Беларусь, а также Абхазию, Азербайджан Узбекистан и Монголию.Пищевые стандарты, современные методики по улучшению качества и безопасности сырья и готовой продукции российские специалисты обсудили на экспертном совете мирового производителя диагностического оборудования. Тема презентации Елены Тонявиной из компании Аби - современные методы количественного учета в микробиологии.Елена Тонявина, директор Службы инструментального контроля качества компании Аби:- Есть классические методы учета, есть ускоренные методы учёта. Мы сравниваем эффективность обоих методов. Это означает, что мы быстрее и качественнее получаем результаты испытаний для готового продукта.Бренды компании Аби приобретают 140 миллионов россиян в 175 тысячах торговых точках. Они не раз становились обладателями всероссийских премий. Ежегодно объемы продаж растут. А вместе с ними - и качество продукции.Анастасия Сахарова. Алексей Ковалев. Вести-Владимир.