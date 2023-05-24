Организации прекратили сотрудничество с 1 мая.

«Владимирводоканал» расторг договор на выставление квитанций от ЕРКЦ. Организации прекратили сотрудничество с 1 мая.Главная причина разрыва договора - экономическая нецелесообразность. Теперь «Единый расчётный кассовый центр» не вправе не только выставлять квитанции, но и вводить в эксплуатацию счётчики, проверять приборы учёта потребления коммунальных ресурсов, а также производить отключение и опломбирование запорной арматуры. По всем вопросам владимирцы должны обращаться напрямую в МУП.В свою очередь, ЕРКЦ обратился в Арбитражный суд Владимирской области, чтобы оспорить одностороннее решение коммунальщиков. Пока идут тяжбы квитанцию за май выставит ЕРКЦ, далее, если Фемида встанет на сторону «Водоканала», формировать квитки будут его специалисты.