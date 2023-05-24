Смотрим образы звезд, в которых они появились на красной дорожке премии RU.TV.

Смотрим образы звезд, в которых они появились на красной дорожке премииRU.TV.Вот уже в 12-й раз канал RU.TV устроил премию, которая стала не только главным музыкальным, но и главным модным событием завершающейся весны. Прошла она накануне в "Крокус Сити Холле" и смогла похвастаться множеством гостей, среди которых были Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Дмитрий Маликов и многие многие другие.Звезды российского шоу-бизнеса используют выход на красную дорожку для того, чтобы покрасоваться и тем самым лишний раз заявить о себе. Ведь чем более ярким и запоминающимся станет их образ, тем больше упоминание в прессе они получит. Итак, в чем же звезды появились на премии RU.TV?Полина Гагарина, которая вот уже несколько лет филигранно вытачивает свою фигуру в спортзале, не упустила возможностью похвастаться перед зрителями премии RU.TV проделанной работой. Появилась она в неизменном мини платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и точеные ноги. И, пусть завистники называют Полину "доской", певица гордится своей стройностью.А вот певица Люся Чеботина для дорожки выбрала практически образ Миледи из "Трех мушкетеров". Ниспадающая складками кружевная юбка, кожаный корсет и чокер с крестом и кисточкой создали весьма томный образ.Ксения Бородина выбрала для себя не менее интересный образ в черных тонах. В сочетании ее наряда и прически на премии RU.TV, казалось, можно было уловить аллюзию на японских гейш.Выбранную многими цветовую палитру поддержала и Анна Седокова. Буквально перед премией RU.TV певица пожаловалась на тяжелый приступ крапивницы, однако, ей почти удалось привести себя в форму. Для подстраховки, правда, она надела макси-платье с длинными рукавами.А вот Ольга Серябкина решила, наоборот, слегка оголиться перед фотографами премии. Продемонстрировала молодая мать свое декольте, которое, судя по цвету кожи, еще не видело моря в 2023 году. Вышла на алую дорожку премии RU.TV и актриса Анастасия Самбурская. Она появилась в образе куклы. Казалось, где-то сбоку лежит большая коробка, а из-за кадра вот-вот зазвучит мелодия и актриса, словно балерина из старинной музыкальной шкатулки, медленно начнет танцевать...Возгласы одобрения заслужила, несомненно, Ида Галич. Выпорхнула она в невероятно элегантном платье, которое дополнила новой стрижкой и укладкой. Богатой будет!Что же до мужской половины премии RU.TV, самый яркий костюм выбрал для себя Митя Фомин. Он появился будто в образе папы Римского из будущего: длинное серебристое пальто в пол и портупея из камней поверх. Чистый футуризм!Вечную классику продемонстрировал Сергей Лазарев. Черный костюм с иголочки помог подчеркнуть фигуру исполнителя и позволил ему выглядеть на миллион.Ну а меньше всех с нарядом заморочился Дмитрий Маликов. Повседневные брюки, модный пиджак и футболка с ярким акцентом позволили ему показать публике, что даже на премии RU.TV главное вовсе не образ, а настроение, с которым туда приходишь.