И снова нарушения! В Суздале прокуратура требует обеспечить участки для многодетных семей всей...

И снова нарушения! В Суздале прокуратура требует обеспечить участки для многодетных семей всей необходимой инфраструктурой.Выяснилось, что администрацией города Суздаля многодетной семье в собственность был выделен участок под строительство дома. Но на момент предоставления и проведения проверки - земля не была обеспечена подъездом, а также отсутствовала сеть водоснабжения и водоотведения. Известно, что при таких условиях сложно строить полноценное жильё. О подобных историях во Владимирской области мы не раз сообщали.По результатам проверки прокурором в Суздальский районный суд было направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города (в течение 6 месяцев) обеспечить земельный участок необходимыми коммуникациями, а также дорогой.В данный момент решение вступило в силу. Срок исполнения – 23 сентября 2023 года (в части дорог) и 31 декабря 2023 года (в части коммуникаций).Отмечается, что в случае неисполнения «должником» требований - в отношении него будет возбуждено исполнительное производство.Неисполнение решения суда является основанием для привлечения как к административной, так и к (внимание!) уголовной ответственности, поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.Фото: pxfuel.com