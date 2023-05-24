Из Владимирской области в учебку отправились ещё 12 добровольцев. Все они подписали контракт с Минобороны.
Очередную группу бойцов 23 мая проводили на площади у Дома культуры молодёжи во ..
Из Владимирской области в учебку отправились ещё 12 добровольцев. Все они подписали контракт с Минобороны.
Очередную группу бойцов 23 мая проводили на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире. В мероприятии приняли участие учащиеся владимирских школ, волонтеры и родственники солдат.
Сначала бойцов ждут тренировки в учебных подразделениях, где им помогут приобрести навыки обращения с оружием, познакомят с новыми видами вооружений и тактикой ведения боёв. После учебки их отправят в зону СВО.