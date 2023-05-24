В то время Александра Пахмутова была влиятельным депутатом и могла легко решить вопрос с недвижимостью.

В то время Александра Пахмутова была влиятельным депутатом и могла легко решить вопрос с недвижимостью.17 мая в "Москонцерт холле" состоялось торжественное шоу по случаю 97-летия легендарного российского композитора Александра Зацепина. Зрители были в восторге от виртуозной игры и отличной формы музыкального деятеля, от его быстрого ума и отменной музыки.В свежем интервью Зацепин рассказал о своей жизни, работе и творческих планах на будущее. Оказывается, что на пути к славе ему нимало помогла Александра Пахмутова. И сегодня композитор в свои 97 не намерен останавливаться и прекращать работу. Сегодня Зацепин погружен в работу – пишет музыку, дает концерты.Александр Зацепин живет в доме на улице 1905 года в Москве. Здесь он поселился после возращения из долгой эмиграции во Францию. Во времена СССР Александр Зацепин работал на оборудованной по последнему слову техники звукозаписывающей студии в самом центре Москвы, устроенной прямо в квартире. В то время сделать из квартиры студию было не так просто, но помогли связи с Александрой Пахмутовой.На тот момент Пахмутова была депутатом и могла помочь другу и коллеге решить проблему. У Зацепина был очень непростой квартирный обмен, но в итоге получилось юридически сделать так, чтобы квартира превратилась в студию.За свою карьеру заслуженный деятель искусств России написал 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 кинолентам. Среди них "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "12 стульев", "31 июня" и другие.