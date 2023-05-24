Прокуратура признала застройщика недвижимости пострадавшей стороной.

Прокуратура признала застройщика недвижимости пострадавшей стороной.Отвратительная во всех смыслах история произошла в Польше. Застройщик недвижимости затянул процесс выплаты заработной платы подрядчикам, которые возводили жилой дом в Варшаве. Обманутые строители в знак протеста решили жестко наказать работодателя.Как сообщает польская газета Wyborcza, мстительные работники даже не стали скрывать свой "сюрприз", а сообщили все застройщику, проведя акцию перед его офисом. Строители разбросали листовки, в которых подробно описали, что ждет потенциальных покупателей новых квартир, уточняет .Как оказалось, строители замуровали в стенах недвижимости тушки дохлых крыс, а также куриные и перепелиные яйца. По их задумке, "подарки" со временем должны начать тухнуть, создавая невыносимых запах в жилом доме, отмечает .Более того, коварные строители пошли на ухищрение. Часть крыс и яиц они завернули в пленку, которая разложится через год, а часть – в фольгу. Она придет в негодность только через два года. То есть источники зловоний хозяевам недвижимости искать придется еще долго.Так или иначе, запах преступления уже учуяла местная прокуратура. Однако примечательно, что потерпевшей стороной признан застройщик недвижимости. Меж тем, по данным телеканала "", у данной фирмы очень плохая репутация из-за постоянной смены руководства и задержек зарплат.