Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала, что...

Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала, что ждет сегодняшних выпускников.Как школьники выбирают предметы? Куда поступают, почему вообще уходят после девятого? И как в будущем смогут сдать ЕГЭ, если все-таки решат поступать в вузы?В интервью "Вестям" рассказала министр образования и молодежной политики Владимирской области - Светлана Болтунова.