Минздрав Владимирской области опроверг слухи о сокращениях в роддоме ОКБ. Министерство...

Минздрав Владимирской области опроверг слухи о сокращениях в роддоме ОКБ.Министерство здравоохранения Владимирской области сегодня опубликовало на своих страницах в соцсетях разъяснения по поводу судьбы роддома областной клинической больницы.Напомним, на прошлой неделе медики написали обращение на адрес губернатора региона с просьбой сохранить родильное отделение. Поскольку до них дошли слухи о, якобы, готовящемся сокращении койкомест в роддоме.В минздраве заявили, что акушерские койки не сокращаются и не оптимизируются, при этом обсервационное отделение роддома переедет в инфекционный корпус, после того, как он будет достроен. Акушерский корпус же планируется поэтапно отремонтировать, увеличив площадь послеродового отделения за счет высвобождения административных помещений. После ремонта первого этажа, в здании планируется открыть гинекологическое отделение с операционном блоком. Информация из соцсетей о сокращении персонала родильного дома ОКБ, по сообщению пресс-службы Минздрава, не соответствует действительности.