Народные приметы: 25 мая. Почему в Епифанов день нужно надевать красную одежду? 25 мая 2023 года в...

Народные приметы: 25 мая. Почему в Епифанов день нужно надевать красную одежду?25 мая 2023 года в народном календаре дата получила название Епифанов день - в честь святителя Епифания. Так как к этому дню обычно зацветает рябина, у праздника появилось еще одно название Рябиновка.В этот день срывали рябиновую веточку, несли её домой, ставили в вазу. Чем дольше простоит и не завянет, тем дольше будет сопутствовать удача домочадцам.Что можно делать в Епифанов день?25 мая нужно надевать красную одежду, чтобы притянуть в свою жизнь радость и любовь.В этот день нужно проявлять терпение и миролюбие.Поделившемуся сегодня чем-то с другим человеком, воздастся вдвойне.Что нельзя делать в Епифанов день?Нельзя оставлять тарелки с остатками еды и грязную посуду на столе. В день Епифана обязательно нужно держать кухню в идеальном порядке.Нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки, цветение которых начинается именно с этой даты.В день Епифана нельзя делать съестные и продуктовые заготовки, иначе их нечистая сила может увидеть и устроить пир, после которого в доме начнутся несчастья, неприятности и разные бытовые поломки.Народные приметы на 25 мая 2023 годаЯсная утренняя заря – к жаркому, пожарному лету.Если утро теплое и солнечное, лето будет засушливое.Хорошо цветет рябина – к урожаю льна.На прудах появились листья белой кувшинки – заморозков больше не будет.В воздухе разносится аромат акации – к солнечному дню.Много майских жуков – к засушливому лету.Фото pxfuel.com