Названа причина, по которой артистка не сможет прилететь на прощание.

Названа причина, по которой артистка не сможет прилететь на прощание.Четыре дня назад в семье Дианы Гурцкая случилась страшная трагедия. Любимый супруг артистки, замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, ушел из жизни. Сегодня, 24 мая, состоятся похороны на Троекуровском кладбище. В этот сложный день певицу поддержат многие друзья, коллеги и близкие люди. Однако уехавшей за границу Аллы Пугачевой не будет в их числе.Как пишет , находящаяся в Израиле Примадонна очень соболезнует артистке, но не появится на прощании. В окружении Пугачевой отметили, что она прослезилась, узнав о смерти супруга Гурцкая. Однако в российскую столицу на похороны она прилететь не сможет.Отмечается, что Алла Борисовна не сможет поддержать коллегу и давнюю подругу по личным причинам. По словам близких к артистке людей, перелеты даются ей очень тяжело. Все мы помним, что совсем недавно Примадонна уже приезжала в Россию, чтобы проститься с покойным другом Валентином Юдашкиным. Судя по всему, еще одна поездка за такой короткий срок может плохо сказаться на ее состоянии."Для нее каждый перелет — огромный стресс. Да и тот факт, что сам Петр Кучеренко не пережил полета, добавляет тревожности", – сообщили в окружении Пугачевой.